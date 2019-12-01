Tensiones en Medio Oriente elevan el precio del petróleo

Washington, Estados Unidos, a 23 de octubre de 2026.- La incertidumbre sobre el rumbo del conflicto entre Estados Unidos e Irán impulsó los precios internacionales del petróleo, luego de que el crudo Brent alcanzara los 116.72 dólares por barril, su nivel más alto desde finales de abril, en medio de los temores por posibles afectaciones al suministro energético mundial.

Al cierre de la jornada del viernes 23 de octubre, el Brent registró un incremento de 3.14 por ciento, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), referente en Estados Unidos, avanzó hasta los 103.22 dólares por barril. Por su parte, la mezcla mexicana de exportación aumentó 2.91 dólares, para ubicarse en 106.97 dólares por barril.

El comportamiento del mercado responde, en parte, a las advertencias sobre una posible intensificación de las acciones militares entre Washington y Teherán, así como a los recientes ataques de los rebeldes hutíes de Yemen contra objetivos en Arabia Saudita, uno de los principales productores de crudo.

A este escenario se sumó la evacuación de la sede de Saudi Aramco en Dhahran, ordenada ante el deterioro de las condiciones de seguridad, además del reporte de un derrame de petróleo frente a las costas de Emiratos Árabes Unidos, cuya causa y origen aún no habían sido determinados.

La preocupación se concentra también en el estrecho de Ormuz, una ruta estratégica para el transporte internacional de hidrocarburos, donde el aumento de los incidentes marítimos mantiene la incertidumbre sobre la continuidad de las exportaciones de la región.

Los analistas advierten que, mientras persistan las tensiones geopolíticas y el riesgo de interrupciones en la infraestructura petrolera, los precios podrían mantenerse elevados, con posibles repercusiones en los mercados financieros y en las presiones inflacionarias a escala internacional.