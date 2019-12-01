Tailandia levanta veto de 53 años a venta vespertina de alcohol

Tailandia levanta veto de 53 años a venta vespertina de alcohol
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Diciembre de 2025 a las 10:15:26
Bangkok, Tailandia, a 3 de diciembre 2025.- El gobierno de Tailandia levantó una prohibición de 53 años a la prohibición de la venta vespertina de alcohol que impedía la compra de estas bebidas en bodegas y supermercados.

Según las autoridades, se abrió un periodo de prueba de 180 días, para el periodo comprendido entre las 14:00 y las 17:00 horas.

A través de una publicación en la Gaceta Real, detalló que el pasado mes de febrero, el Ejecutivo encargó a las carteras de Salud, Interior y Turismo revisar esta regulación, que también contempla prohibiciones de venta durante cinco días especiales del calendario budista al año.

En aquel momento, el entonces ministro de Interior y actual primer ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul, dijo que revisarían esta política con el objetivo de estimular la economía y crear empleos.

Cabe mencionar que el veto fue instaurado en 1972 para prevenir que los funcionarios bebieran alcohol en horas de trabajo.

