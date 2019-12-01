Tailandia congela activos de copropietaria de Miss Universo; es buscada por fraude

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Diciembre de 2025 a las 11:18:10

Bangkok, Tailandia, a 26 de diciembre 2025.- La Comisión de Bolsa de Valores de Tailandia (CBVT) anunció el congelamiento de las cuentas bancarias y todos los activos de la copropietaria de Miss Universo, Jakkaphong "Anne" Jakrajutatip.

Cabe recordar que sobre la empresaria pesa una orden de arresto por no presentarse al final de un juicio en el que es acusada de fraude.

En ese sentido, la Corte de Bangkok South Kwaeng, encargada del proceso, tenía previsto dictar la sentencia del caso, por el que emitió una orden de arresto contra "Anne" el pasado 25 de noviembre.

No obstante, la CBVT publicó un comunicado en el que declara a la creadora del conglomerado empresarial JKN Global Group, una persona "no apta y poco confiable" para los negocios y la señala por presunta malversación y desvío de fondos a través de testaferros y de firmar contrataciones fantasmas para engañar a inversores.

De acuerdo con el organismo, la trama de corrupción asciende a unos 16 millones de dólares e incluye el registro de información financiera falsa por parte de la magnate, cuyos activos serán congelados, en principio, durante 180 días.

La sanción impide a la copropietaria del certamen de belleza jercer cargos en empresas públicas y le prohíbe salir de Tailandia.