Suspensión de vuelos en Aeropuerto de El Paso, por presencia de drones de un grupo delincuencial: DOT

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Febrero de 2026 a las 13:48:24

Washington D .C., Estados Unidos, a 11 de febrero 2026.- El titular del Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT), Sean Duffy, informó que la suspensión de vuelos desde y hacia el Aeropuerto Internacional de El Paso, Texas, se debió a una incursión de drones por parte de un grupo criminal.

A través de un mensaje en sus redes sociales, el funcionario estadounidense confirmó que la “amenaza fue neutralizada”.

“La FAA y el DOW (Departamento de Guerra) actuaron con rapidez para abordar una incursión de drones de un cártel. La amenaza fue neutralizada y no existe peligro para los viajes comerciales en la región. Se levantaron las restricciones y se están reanudando los vuelos normales”, puntualizó en su mensaje en X.

Por lo anterior, la Administración federal de Aviación (FAA) levantó la suspensión temporal anunciada en la previa, la cual se suponía sería de hasta 10 días.

“Se levantó el cierre temporal del espacio aéreo sobre El Paso. No existe amenaza para la aviación comercial. Todos los vuelos se reanudarán con normalidad”, publicó la dependencia estadounidense en su cuenta oficial de X.

Fotografía de Google Maps