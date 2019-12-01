Suspenden vuelos en el aeropuerto de Múnich por avistamiento de drones

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Octubre de 2025 a las 08:39:52

Múnich, Alemania, a 3 de octubre de 2025.- El aeropuerto de Múnich, dio a conocer que debido al avistamiento de drones durante la noche del jueves, el control de tráfico aéreo decidió suspender operaciones, por lo que fueron cancelados 17 vuelos, con lo que se vieron afectados alrededor de 3 mil pasajeros.

Asimismo, a través de un comunicado, indicaron que otros 15 vuelos fueron desviados a Stuttgart, Núremberg, Viena y Fráncfort.

De acuerdo a la información, las operaciones de vuelo en el aeropuerto alemán se restringieron a las 22:18 horas (local) del jueves y después se suspendieron por completo.

La semana pasada, también cerraron los aeropuertos de Dinamarca y Noruega por la presencia de drones, además de que la primera ministra Danesa, Mette Frederiksen, ha sugerido que el responsable de los incidentes ocurridos en el espacio aéreo, podría ser Rusia.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, bromeó diciendo que no volvería a volar drones sobre Dinamarca, pero Moscú ha negado su responsabilidad en los incidentes.