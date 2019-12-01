Suspenden ejecución de Christa Pike tras fallas durante el procedimiento en Tennessee

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Septiembre de 2026 a las 22:57:48

Tennessee, Estados Unidos, 30 de septiembre de 2026.- La ejecución de Christa Pike, una mujer de 50 años que lleva casi tres décadas en espera de su ejecución, que no pudo completarse este miércoles en Tennessee debido a complicaciones durante el procedimiento.

De acuerdo con documentos presentados por sus abogados y testimonios de periodistas que presenciaron el proceso, Pike recibió dos dosis de pentobarbital, pero continuó con signos de vida y respiración. Uno de los testigos describió que la reclusa permanecía consciente durante parte del procedimiento.

Durante la ejecución, Pike le habría dicho a su asesor espiritual que sentía que la vena de su brazo estaba a punto de reventar. Los abogados señalaron posteriormente que la mujer mantenía un ritmo cardíaco y respiraba después de recibir los medicamentos.

Las cortinas de la cámara de ejecución fueron cerradas en dos ocasiones mientras las autoridades intentaban continuar con el procedimiento. Finalmente, funcionarios de Tennessee determinaron que no podían completar la ejecución.

Pike fue condenada a muerte en 1996 por el asesinato de Colleen Slemmer, una joven de 19 años, ocurrido en 1995. En ese momento, Pike tenía 18 años.

Tras el procedimiento fallido, sus abogados presentaron recursos ante los tribunales para cuestionar lo ocurrido y solicitar que no se intente nuevamente ejecutar la sentencia bajo las mismas condiciones.