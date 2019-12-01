Suspenden diversas líneas vuelos a Venezuela tras aviso militar de Estados Unidos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Noviembre de 2025 a las 11:40:44
Caracas, Venezuela, 23 de noviembre del 2025.- Diversas aerolíneas suspendieron sus vuelos a Venezuela después de que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) emitiera un aviso internacional en el que pidió “extremar la precaución” al sobrevolar ese país y el sur del mar Caribe.

Iberia, Avianca, TAP y Gol anunciaron este sábado 22 de noviembre la cancelación de sus operaciones hacia Caracas. Avianca, que opera dos vuelos diarios desde Bogotá, informó que los ajustes son “operacionales” y que continúa evaluando la situación, al igual que el resto de las compañías.

La medida ocurre tras la alerta emitida el viernes por la FAA, que advirtió sobre una “situación potencialmente peligrosa en la región”.

El aviso coincide con el reciente despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico, movimiento que el Gobierno de Venezuela considera una “amenaza” orientada a promover un cambio de régimen..

