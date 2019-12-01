Supuesto hombre armado, genera alerta en la Universidad de Carolina del Sur; no lo han localizado

Supuesto hombre armado, genera alerta en la Universidad de Carolina del Sur; no lo han localizado
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Agosto de 2025 a las 21:56:50
Columbia, Carolina del Sur, a 24 de agosto de 2025.- La tarde de este domingo, se registró una alerta en la Universidad de Carolina del Sur, debido a que reportaban que se encontraba un hombre armado dentro del campus.

Tras reportar el hecho ante las autoridades, llegaron agentes de la policía, quienes comenzaron a revisar las instalaciones, pero de acuerdo a información de los funcionarios de la universidad, indicaron que no encontraron evidencia de que el supuesto hombre armado estuviera en la escuela.

Según los primeros datos, la universidad llamó a emergencias alrededor de las 18:45 horas (tiempo local), además pidió a los estudiantes salir del área cerca de la Biblioteca Thomas Cooper, refugiarse, ponerse a salvo y no salir si no era necesario.

"Defiéndase si encuentra al sospechoso. Obedezca las órdenes de los agentes de seguridad pública", indicaba en la alerta.

En la siguiente alerta dijeron que no encontraban al hombre armado. "La policía está registrando los edificios afectados. Por favor, continúe guareciéndose hasta que se dé la señal de que todo está despejado".

