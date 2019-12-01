Brasilia, Brasil, a 23 de noviembre de 2026.- El proceso penal contra el senador brasileño Flávio Bolsonaro continuará pese a que se encuentra fuera de su país, luego de que el ministro del Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, ordenara notificarlo por edicto para que responda a una denuncia por calumnia contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

La acusación fue presentada por la Procuraduría General de la República (PGR) a raíz de una publicación realizada el 3 de enero de este año en la red social X, en la que el legislador relacionó a Lula con presuntos delitos de tráfico de drogas y armas, lavado de dinero, apoyo a grupos terroristas, dictaduras y fraude electoral.

De acuerdo con la investigación, el mensaje difundido por Flávio Bolsonaro surgió en el contexto de la captura del entonces presidente venezolano Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos. La Fiscalía considera que las declaraciones del senador atribuyeron delitos al mandatario brasileño, por lo que solicitó que fuera procesado.

En su resolución, Moraes señaló que el legislador se encuentra en Estados Unidos, en un lugar que no ha podido ser identificado, y recordó que había sido obligado por orden judicial a entregar sus pasaportes antes de abandonar Brasil.

Ante esta situación, el magistrado determinó que la notificación se realice mediante un edicto publicado en internet, mecanismo que permite dar continuidad al procedimiento cuando el acusado permanece fuera del alcance de las autoridades y se desconoce su ubicación.

Flávio Bolsonaro contará con un plazo de 15 días para presentar su defensa preliminar. En caso de que no designe a un abogado particular, el Supremo podrá recurrir a la Defensoría Pública para garantizar su representación legal.

La determinación busca evitar que la permanencia del senador en el extranjero impida el desarrollo de la causa, mientras el máximo tribunal brasileño continúa con el análisis de la denuncia presentada en su contra.