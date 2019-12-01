Brasilia, Brasil, a 19 de noviembre de 2026.- La posibilidad de modificar las sentencias impuestas a quienes participaron en el intento de golpe de Estado en Brasil será revisada por la Corte Suprema de ese país en diciembre, luego de que se programara la votación sobre la constitucionalidad de una legislación que podría beneficiar al expresidente Jair Bolsonaro.

El análisis se llevará a cabo del 4 al 15 de diciembre, en modalidad virtual, por los recursos presentados contra la llamada Ley de Dosimetría, que contempla una reducción de penas y facilita el acceso a regímenes penitenciarios menos estrictos para personas condenadas por los hechos relacionados con la intentona golpista de 2022.

Bolsonaro, quien gobernó Brasil de 2019 a 2022, fue sentenciado en septiembre de 2025 a 27 años de prisión por su participación en la trama para impedir la llegada al poder de Luiz Inácio Lula da Silva. Actualmente, cumple su condena bajo prisión domiciliaria por motivos de salud.

La legislación también podría beneficiar a quienes participaron en el ataque contra las sedes de los tres poderes en Brasilia, ocurrido el 8 de enero de 2023, cuando simpatizantes del exmandatario irrumpieron en edificios gubernamentales para exigir una intervención contra el nuevo gobierno.

La norma fue aprobada por el Congreso, pero Lula da Silva la vetó. Posteriormente, los legisladores rechazaron el veto y permitieron su entrada en vigor; sin embargo, el Supremo suspendió su aplicación mientras resuelve las impugnaciones que cuestionan su constitucionalidad.

El fallo de la Corte será determinante para establecer si los cambios en el cálculo de las condenas pueden aplicarse y, en consecuencia, abrir la posibilidad de reducir el tiempo de prisión de Bolsonaro y de otros sentenciados por los acontecimientos.