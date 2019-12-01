Supervisión de EEUU en Venezuela podría durar años, asegura Trump

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Enero de 2026 a las 11:47:17

Washington D. C., Estados Unidos, a 8 de enero 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indicó que la supervisión de su país sobre Venezuela podría durar por varios años, pero comentó que “solo el tiempo dirá”.

Lo anterior lo declaró en entrevista para el medio The New York Times (NYT), ante la pregunta sobre si la operación estadounidense en el país sudamericanos duraría tres meses, seis meses o un año, a lo que el mandatario respondió: “yo diría que mucho más tiempo”.

La reconstruiremos de una forma muy rentable", dijo Trump sobre Venezuela, y añadió: "Vamos a usar petróleo y vamos a sacar petróleo. Estamos bajando los precios del petróleo, y vamos a estar dando dinero a Venezuela, que necesita desesperadamente", aseveró el líder republicano.

De igual forma, el jefe de Estado aseguró que sus enviados se están "llevando muy bien" con el Gobierno de la presidenta interina Delcy Rodríguez.