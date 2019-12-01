Supertifón arrasa Taiwán y deja al menos 17 muertos; evacúan a millones de personas en China

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Septiembre de 2025 a las 08:21:05

Guangfu, Taiwán, a 24 de septiembre 2025.- El supertifón “Ragasa” dejó al menos 17 personas sin vida y varias provincias inundadas en Taiwán; además, provocó la evacuación de más de 2 millones de personas en Cantón, China.

El municipio de Guanfu resultó anegado luego de que las fuertes lluvias provocaran el desbordamiento de un lago natural y del cauce del arroyo Matai’an.

Según el Comando Central de Operaciones de Emergencia, solo en esa municipalidad se contabilizan 17 muertos, 32 heridos y 17 desaparecidos, mientras que 135 vecinos fueron rescatados con vida.

Por su parte, el primer ministro taiwanés, Cho Jung-tai, pidió investigar por qué las órdenes de evacuación “no se cumplieron plenamente” pese a que el lago era monitoreado desde julio.

Cabe señalar que “Ragasa” es considerado el ciclón tropical más intenso de este año a nivel global, pasó por Hong Kong con vientos de hasta 200 km/h y lluvias torrenciales, y dejó paralizada a la urbe con inundaciones, por lo que se activó la máxima alerta meteorológica.