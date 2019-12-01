Suman casi 3 mil muertos por terremotos que azotaron Venezuela

Suman casi 3 mil muertos por terremotos que azotaron Venezuela
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Julio de 2026 a las 14:50:26
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Caracas, Venezuela, a 4 de julio 2026.- La cifra de muertos tras los sismos que azotaron Venezuela el pasado 24 de junio, alcanzó los 2 mil 954, además de 16 mil 592 heridos, de acuerdo con el informe más reciente del presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez.

Igualmente, el parlamentario informó que 6 mil 462 personas fueron rescatadas y 16 mil 309 perdieron su vivienda, por lo que se habilitaron 80 campamentos transitorios.

También, a través de Telegram, el legislador mencionó que se contabilizan 856 edificios afectados y 190 colapsados.

Por otra parte, el hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, dio a conocer que hay 3 mil 281 rescatistas internacionales y 26 mil 984 voluntarios registrados.

Tras los terremotos del 24 de junio, se registraron 942 réplicas, agregó el presidente del Parlamento.

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