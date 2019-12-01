Suman 31 reos fallecidos en centro penitenciario de Ecuador tras disturbios

Suman 31 reos fallecidos en centro penitenciario de Ecuador tras disturbios
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Noviembre de 2025 a las 21:40:46
Quito, Ecuador, a 9 de noviembre de 2025.- Este domingo, fueron encontrados fallecidos al menos 27 presos en la cárcel de la ciudad de Machala, en la provincia costera de El Oro, al sur de Ecuador.

De acuerdo a información de la prensa local, durante la madrugada hubo disturbios dentro del centro penitenciario, los cuales dejaron cuatro reos asesinados y 34 personas heridas, entre ellos un policía.

Por ello, suman 31 reos que perdieron la vida en los enfrentamientos que se registraron en el penal.

Según el Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad, mediante un comunicado dio a conocer que los disturbios de la madrugada, se produjeron debido a que algunos presos serán reubicados en una nueva cárcel de máxima seguridad que construye el Gobierno en la provincia de Santa Elena (oeste), la cual está próxima a inaugurarse.

Noventa Grados
