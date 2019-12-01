Suman 20 personas fallecidas tras desbordamiento en río de Haití por lluvias de “Melissa”

Suman 20 personas fallecidas tras desbordamiento en río de Haití por lluvias de “Melissa”
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Octubre de 2025 a las 15:37:35
Puerto Príncipe, Haití, a 29 de octubre de 2025.- Debido a la crecida de un río en la zona sur de Haití, por el huracán “Melissa”, 20 personas perdieron la vida, entre ellas 10 menores de edad, y otra decena se encuentran desaparecidas.

De acuerdo a información del director general de Protección Civil, Emmanuel Pierre, lo anterior es un balance provisional, debido a que continúan con las búsquedas.

Fue el río La Digue, el cual se desbordó durante la madrugada en su paso por Petit Goâve, en el departamento Oeste, ocasionando que el agua inundara las calles aledañas y ocasionara daños en viviendas y vehículos.

A pesar de que Haití no se encontraba en la ruta del huracán, la ONU ya había alertado de que podía ser uno de los lugares más afectados.

El Centro Nacional de Huracanes (CNH) de Estados Unidos dio a conocer que se espera que durante todo este día persistan condiciones propias de una tormenta en el territorio haitiano.

 

