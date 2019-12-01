Suman 104 personas fallecidas por ataques del Pentágono contra embarcaciones

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Diciembre de 2025 a las 21:52:54

Washington, Estados Unidos, a 18 de diciembre de 2025.- El Comando Sur de Estados Unidos, lanzó dos nuevos ataques a embarcaciones a la que acusó, sin presentar pruebas, de transportar drogas en el Pacífico Oriental, en la que cinco personas perdieron la vida.

“La Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear (Lanza del sur), realizó ataques cinéticos letales contra dos embarcaciones operadas por Organizaciones Terroristas Designadas en aguas internacionales. La inteligencia confirmó que las embarcaciones transitaban por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico oriental y participaban en operaciones de narcotráfico. Un total de cinco narcoterroristas hombres murieron durante estas acciones: tres en la primera embarcación y dos en la segunda. Ningún miembro de las fuerzas militares estadunidenses resultó herido”, compartió el comando en su cuenta de X.

El ataque fue ordenado por el secretario de Guerra, Pete Hegseth.

Con estos nuevos ataques del Pentágono, suman alrededor de 104 personas fallecidas en 25 ataques en aguas del Caribe y el Pacífico Oriental.

Cabe señalar que fue desde el pasado 2 de septiembre que iniciaron estos bombardeos por instrucciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mismos que han sido calificados como ejecuciones extrajudiciales.