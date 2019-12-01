Sujeto dio positivo a peste en California, Estados Unidos; teorías preliminares indican que pudo contagiarse por una pulga infectada 

California, Estados Unidos, a 22 de agosto de 2025.- El Departamento de Salud Pública de California (CDPH, por sus siglas en inglés), indicó que un residente en South Lake Tahoe, California, dio positivo en la prueba de peste, enfermedad que es potencialmente mortal, causada por la bacteria “Yersinia Pestis”.

Sobre el individuo infectado se informó que ya se encuentra recibiendo atención médica, indicando que la recuperación del mismo será en su casa. Autoridades oficiales comentaron que piensan que el paciente pudo haberse contagiado por una pulga infectada, esto porque el sujeto indicó que comenzó a sentirse mal, poco tiempo después de haber acampado por la zona.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), indican que esta enfermedad ocurre de forma natural, sobre todo en el oeste de los Estados Unidos, donde aseguran la bacteria “Yersinia Pestis” circula entre distintos animales salvajes, principalmente roedores.

La Peste, enfermedad que fue famosa por matar a millones de personas en Europa durante la Edad Media, tiene diversos síntomas, como son fiebre, náuseas, debilidad e inflamación de los ganglios linfáticos, los cuales, pueden presentarse dos semanas después de haber estado en contacto con una pulga o animal infectado. Como recomendaciones el gobierno pide que no se expongan al contacto o cualquier interacción con roedores salvajes (vivos o muertos), así como evitar que las mascotas interactúen con los mismos, ya que pueden ser un foco de infección grave.

Ante esto, las autoridades recomendaron extremar precauciones, sobre todo en zonas donde es muy factible que haya roedores o cualquier animal salvaje, además, indicaron que si presentan cualquier síntoma acudan al doctor inmediatamente, al igual que con las mascotas que puedan tener en casa, recomiendan tenerlos cuidados y bajo chequeos médicos constantes. Hasta el momento es el único caso reportado en la zona.