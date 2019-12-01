Sujeto condenado por abuso sexual a menores, será sometido a castración  química y quirúrgica por primera vez en Luisiana, Estados Unidos

Sujeto condenado por abuso sexual a menores, será sometido a castración  química y quirúrgica por primera vez en Luisiana, Estados Unidos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Agosto de 2025
Luisiana, Estados Unidos a 21 de agosto de 2025.- Un residente de Leesville, Luisiana, identificado como Thomas Allen McCartney, de 37 años de edad, se declaró culpable por intento de violación en primer grado, en contra de una niña de 7 años de edad, motivo por el que además de su larga condena, será sometido a una castración quirúrgica y química, un hecho histórico, ya que con esto inaugurarán la ley implementada en Luisiana desde agosto de 2024. 

Este sujeto mantiene un historial amplio por delitos graves de violaciones en contra de menores de edad, siendo la primera vez que fue detenido en 2006, por el delito de “conocimiento carnal de un menor”, la segunda vez fue en 2010, cuando se le detuvo por dos cargos de violación agravada en contra de una menor de 12 años, en 2011 sentenciado por intento de agresión sexual agravada, también en contra de una menor, y la última en 2023, por la cual se declaró culpable, por violación en primer grado hacia una menor de 7 años, caso del cual se sabe fue descubierto por la madre de la menor en contacto indebido, motivo por el cual, ese día salió huyendo y armado.

Finalmente se informó que, el sujeto fue detenido en Houston, Texas, y trasladado a Luisiana, esto para enfrentar los cargos pendientes que tenía con la ley.

 El juez de distrito acordó que este depredador sexual tendría que someterse a ambas modalidades de la castración, la cual será la castración química, que consiste en la aplicación de distintos fármacos que reducen de manera considerable los niveles de testosterona en el organismo y poco a poco irá perdiendo la libido y el impulso sexual, y la quirúrgica, siendo este un proceso irreversible, ya que se extirpan los testículos en hombre, eliminando de manera permanentemente la producción de testosterona. Hasta el momento, no se ha definido el día ni la fecha de cuando será sometido a estos procedimientos. 

Este acuerdo deja a las víctimas y la comunidad de Leesville en general con un cierre parcial considerable para esta terrible historia, ya que Thomas Allen McCartney se convertirá en el primer caso de castración de Luisiana bajo la nueva legislación. Con esto, la ley indica que la manera de enfrentar a los delincuentes sexuales peligrosos será de esta manera a partir de ahora.

