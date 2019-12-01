Suiza bloquea dinero de Nicolás Maduro depositado en sus bancos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Enero de 2026 a las 08:25:03

Berna, Suiza, 5 de enero del 2026.- El gobierno de Suiza ordenó este lunes el bloqueo inmediato de los posibles activos en su territorio del depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro, con el objetivo de impedir cualquier fuga de capitales tras los recientes acontecimientos políticos en Venezuela.

En un comunicado oficial, las autoridades suizas informaron que la medida también se extiende a personas vinculadas a Maduro, entre ellas su esposa Cilia Flores, familiares y exministros de su administración. No obstante, aclararon que ningún integrante del actual gobierno venezolano en funciones está incluido en esta decisión.

El gobierno suizo precisó que, en caso de que procedimientos judiciales posteriores determinen que los fondos bloqueados tienen origen ilícito, Suiza se comprometerá a restituirlos en beneficio de la población venezolana. La orden de bloqueo patrimonial entra en vigor con efecto inmediato y tendrá una vigencia inicial de cuatro años, hasta nuevo aviso.

Según el comunicado, esta acción busca “asegurarse de que los posibles valores patrimoniales adquiridos de forma ilícita no puedan salir de Suiza en la situación actual”, en referencia al contexto político y judicial que enfrenta el exmandatario venezolano.

El bloqueo de activos se suma a las sanciones que Suiza mantiene contra Venezuela desde 2018, las cuales ya contemplan medidas similares de congelamiento de bienes, como parte de los esfuerzos internacionales para combatir el uso indebido de recursos y reforzar la transparencia financiera.