Sugiere jefe del Consejo Superior de Seguridad de Irán que Trump podría ser “eliminado” si persiste su política de agresión

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Marzo de 2026 a las 20:21:15
Teherán, Irán, a 10 de marzo de 2026.- Las tensiones entre Irán y Estados Unidos escalaron nuevamente luego de que el jefe del Consejo Superior de Seguridad iraní, Alí Larijani, lanzara una advertencia directa al presidente estadounidense, Donald Trump, a quien responsabilizó por la estrategia que Washington mantiene en Medio Oriente.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, el funcionario iraní exhortó al mandatario a actuar con cautela y advirtió sobre posibles consecuencias si continúa con lo que calificó como una política agresiva contra su país. En su publicación señaló: “A Irán no le asustan sus amenazas vacías. Otros más poderosos que usted intentaron eliminar la nación iraní y no lo consiguieron. ¡Cuídese usted de no ser eliminado!”.

Las declaraciones de Larijani se suman a la postura expresada previamente por la Guardia Revolucionaria de Irán, que respondió también a las advertencias de Trump al afirmar que su capacidad militar ha aumentado desde el inicio del conflicto y que sus misiles “son ahora más potentes que al inicio de la guerra”.

El cuerpo militar de élite añadió que, si Estados Unidos e Israel continúan con ataques contra territorio iraní, su población o su infraestructura, Irán podría ampliar el conflicto y adoptar medidas económicas severas, entre ellas impedir “la exportación de un solo litro de petróleo de la región a la parte hostil y sus socios hasta nuevo aviso”.

Noventa Grados
