Sufre caída Jair Bolsonaro en prisión de Brasil; reportan que tiene heridas leves
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Enero de 2026 a las 21:02:21
Brasilia, Brasil, a 6 de enero de 2026.- El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quien permanece encarcelado por su participación en la planificación de un intento de golpe de Estado, sufrió lesiones leves tras caer dentro de su celda durante la madrugada del martes 6 de enero de 2026. A raíz del incidente, solicitó ser trasladado a un hospital para realizarse estudios médicos, de acuerdo con reportes oficiales y de sus familiares.

La Policía Federal informó que Bolsonaro explicó a los agentes encargados de su custodia, en la Superintendencia del organismo en Brasilia —donde cumple una condena de 27 años por golpismo—, que “había sufrido una caída durante la madrugada”. Tras una primera valoración, un médico de la corporación determinó que las heridas no eran graves y consideró innecesario su traslado a un centro hospitalario.

Sin embargo, posteriormente fue revisado por su médico particular, quien recomendó que fuera llevado a un hospital para la “realización de exámenes” complementarios. Su esposa, Michelle Bolsonaro, señaló en redes sociales que el exmandatario “no se encuentra bien” y relató que, mientras dormía, presentó una crisis, cayó y se golpeó la cabeza contra un mueble, por lo que pidió oraciones por su estado de salud.

Las autoridades aclararon que cualquier traslado depende de la autorización del Supremo Tribunal Federal, instancia responsable de su encarcelamiento. En caso de obtener el aval judicial, Bolsonaro sería ingresado al Hospital DF Star, en Brasilia, el mismo donde fue hospitalizado la última semana de 2025 para someterse a cuatro cirugías, también con permiso de la Corte.

Cabe recordar que la defensa del exgobernante, quien estuvo en el poder entre 2019 y 2022, ha solicitado en reiteradas ocasiones que se le conceda prisión domiciliaria por razones humanitarias, argumentando su condición médica; no obstante, hasta ahora, el máximo tribunal ha rechazado todas las peticiones.

