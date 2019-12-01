Sudáfrica no cederá presidencia del G20 a EEUU tras Cumbre de Líderes

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Noviembre de 2025 a las 14:21:06

Johannesburgo, Sudáfrica, a 22 de noviembre 2025.- Sudáfrica indicó que no cederá la presidencia rotativa del G20 a Estados Unidos en la clausura de la Cumbre de Líderes en Johannesburgo este 23 de noviembre.

No obstante, se dio a conocer que lo harán después de la reunión por el bajo rango del funcionario designado por Washington para recoger el testigo.

“Esta es una cumbre de líderes (…) y los jefes de Estado que no están aquí han designado a los funcionarios correspondientes que participarán en esta plataforma. Y queremos diferenciar entre el traspaso y las deliberaciones que se están llevando a cabo actualmente”, argumentó el ministro sudafricano de Relaciones Internacionales y Cooperación, Ronald Lamola.

Además, el funcionario sudafricano reiteró que el traspaso debe realizarse “entre jefes de Estado o, al menos, a cargo de un ministro debidamente designado por el presidente de los Estados Unidos de América”.

Cabe señalar que días atrás, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, indicó este jueves que la participación de EEUU en la cumbre se limitaría a la asistencia del encargado de negocios (número dos) de la Embajada estadounidense en Pretoria, Marc Dillard.