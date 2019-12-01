Sudáfrica no cederá presidencia del G20 a EEUU tras Cumbre de Líderes

Sudáfrica no cederá presidencia del G20 a EEUU tras Cumbre de Líderes
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Noviembre de 2025 a las 14:21:06
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Johannesburgo, Sudáfrica, a 22 de noviembre 2025.- Sudáfrica indicó que no cederá la presidencia rotativa del G20 a Estados Unidos en la clausura de la Cumbre de Líderes en Johannesburgo este 23 de noviembre.

No obstante, se dio a conocer que lo harán después de la reunión por el bajo rango del funcionario designado por Washington para recoger el testigo.

“Esta es una cumbre de líderes (…) y los jefes de Estado que no están aquí han designado a los funcionarios correspondientes que participarán en esta plataforma. Y queremos diferenciar entre el traspaso y las deliberaciones que se están llevando a cabo actualmente”, argumentó el ministro sudafricano de Relaciones Internacionales y Cooperación, Ronald Lamola.

Además, el funcionario sudafricano reiteró que el traspaso debe realizarse “entre jefes de Estado o, al menos, a cargo de un ministro debidamente designado por el presidente de los Estados Unidos de América”.

Cabe señalar que días atrás, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, indicó este jueves que la participación de EEUU en la cumbre se limitaría a la asistencia del encargado de negocios (número dos) de la Embajada estadounidense en Pretoria, Marc Dillard.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Asegura Policía Estatal de Caminos remolque con 45 mil litros de combustible en Celaya, Guanajuato
Aseguran sustancias nocivas en empresa de paquetería de Tarímbaro, Michoacán
Camión de carga arde en plena Autopista de Occidente, en Michoacán; lo atribuyen a fallo mecánico
Aseguran dos campamentos clandestinos, una Jeep robada y más de 5 kilos de estupefaciente en operativo sorpresa del Plan Paricutín en Uruapan, Michoacán
Más información de la categoria
Mariposa Monarca Arriba al Santuario El Rosario en Ocampo: Expectativas de Visitas Superiores al Año Pasado
Envían a Bolsonaro a prisión por riesgo de escape; aseguran que intentó retirar tobillera
Subastan en millonaria cifra cámara fotográfica del papa Francisco
En Uruapan, Michoacán, rescatan a tres personas secuestradas y detienen a un presunto plagiario
Comentarios