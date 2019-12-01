Sube a tres cifra de muertos por tiroteo en instalaciones de ICE en Dallas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Septiembre de 2025 a las 10:17:06
Dallas, Texas, Estados Unidos, a 24 de septiembre 2025.- El número de personas fallecidas en el tiroteo en las instalaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en Dallas, Texas, aumentó a tres, informaron las autoridades.

De acuerdo con declaraciones de Tricia McLaughlin, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a la cadena Fox News, el  sospechoso del tiroteo, que murió a causa de una “herida autoinflingida”, disparó hacia las instalaciones federales desde un edificio aledaño.

Asimismo, la funcionaria señaló que los muertos son “posiblemente” migrantes que estaban detenidos en el edificio, pero aseguró que ningún agente de ICE o policía local se encuentra entre las víctimas fatales.

Por su parte, la Policía de Dallas informó que alrededor de las 6:40 horas tiempo local, un agente federal pidió apoyo por disparos desde un “edificio gubernamental” adyacente a las instalaciones federales.

