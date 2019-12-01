Sostienen conversación vía telefónica Trump y Zelenski

Washington, Estados Unidos, a 25 de febrero de 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo una llamada telefónica con su homologo de Ucrania, Volodimir Zelenski, previo al encuentro diplomático de alto nivel en Ginebra, con la finalidad de comenzar los preparativos de las negociaciones con Rusia.

De acuerdo a información que proporcionó un funcionario de la Casa Blanca, dicha conversación se dio después de que Zelenski diera a conocer que el principal negociador de Ucrania, Rustem Umiérov, se reunirá el jueves con el emisario estadunidense, Steve Witkoff, en Ginebra para preparar una nueva ronda de conversaciones trilaterales con Rusia previstas para marzo.

“Hablamos sobre los temas que nuestros representantes abordarán mañana en Ginebra durante el encuentro bilateral, y sobre los preparativos de la próxima reunión de los equipos negociadores al completo, en formato trilateral, a principios de marzo", informó Zelenski a través de la red social X.

"Esperamos que este encuentro sirva para hacer avanzar las conversaciones".

Según el consejero de la presidencia ucraniana, Dmitro Litvin, la llamada tuvo una duración aproximada de 30 minutos.

 

