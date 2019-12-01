Sostiene un encuentro Delcy Rodríguez con Laura Dogu, enviada de EU

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Febrero de 2026 a las 21:48:10
Caracas, Venezuela, a 2 de febrero de 2026.- El gobierno de Venezuela informó este lunes que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, sostuvo un encuentro con la enviada de Estados Unidos, Laura Dogu, como parte del proceso de restablecimiento paulatino de las relaciones diplomáticas, suspendidas desde 2019.

De acuerdo con un comunicado oficial, la reunión se llevó a cabo en el Palacio de Miraflores y tuvo como objetivo revisar la agenda de trabajo bilateral entre Caracas y Washington.

Tras el encuentro, el canciller Yván Gil señaló en la televisión estatal que durante la conversación con la diplomática estadounidense se hizo un repaso de la "agenda común" entre ambos países, con énfasis en asuntos energéticos, comerciales, políticos y económicos.

Por su parte, la jefa de la misión estadounidense en Caracas indicó que uno de los temas abordados fue la "transición" en Venezuela luego de la caída de Nicolás Maduro, durante su reunión con la presidenta encargada.

En un mensaje difundido en la red social X, Laura Dogu explicó que presentó las fases planteadas por el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, para Venezuela: "estabilización, recuperación económica y reconciliación, y transición", escribió en español.

En este contexto, la presidenta interina Delcy Rodríguez designó al exministro de Relaciones Exteriores Félix Plasencia como jefe de la representación venezolana en Estados Unidos, como parte del proceso gradual de normalización de los vínculos bilaterales, informó también el ministro de Exteriores.

