Sostendrá Donald Trump una reunión con líderes latinoamericanos este sábado

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Marzo de 2026 a las 16:11:30

Washington, Estados Unidos, a 6 de marzo de 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostendrá una reunión este sábado con líderes latinoamericanos con los que comparte ideologías.

Entre los que han confirmado están Javier Milei, de Argentina; Nayib Bukele, de El Salvador; José Antonio Kast, de Chile; Rodrigo Paz, de Bolivia; Rodrigo Chávez, de Costa Rica; Luis Abinader, de República Dominicana; Daniel Noboa, de Ecuador; Irfaan Ali, de Guyana; Nasry Asfura, de Honduras; José Raúl Mulino, de Panamá; Santiago Peña, de Paraguay; y Kamla Persad-Bissessar, de Trinidad y Tobago.

La cumbre, que tiene la finalidad de reforzar el liderazgo de Washington en la región, se realizará en el Trump National Doral Miami, que es un resort con campo de golf, propiedad del mandatario estadounidense.

De acuerdo a información de la Casa Blanca, el objetivo es tratar temas de inseguridad inmigración irregular y el crimen organizado en Latinoamérica.

También será presentada una iniciativa llamada el “Escudo de las Américas”.

Entre los líderes que no fueron invitados, están Luiz Inácio Lula da Silva, de Brasil; Claudia Sheinbaum, de México; y Gustavo Petro, de Colombia.