Sospechoso de homicidio de Charlie Kirk acusa conflicto de interés; pide recursar la causa

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Enero de 2026 a las 09:27:38

Washington D. C., Estados Unidos, a 17 de enero 2026.- Tyler Robinson, presunto asesino del activista ultraconservador Charlie Kirk, solicitó la retirada de la Fiscalía por un presunto conflicto de intereses en el caso.

El equipo legal del acusado argumentó durante una comparecencia en un tribunal de Utah, que uno de los hijos de uno de los fiscales estuvo presente en el evento donde Kirk fue asesinado y relató el suceso en un mensaje de texto a su padre.

“Existe una gran posibilidad de que, como cuestión legal, exista un conflicto de intereses”, indicó el abogado defensor Richard Novak.

Según el litigante, ese hecho “plantea serias preocupaciones sobre las decisiones pasadas y futuras de la Fiscalía en este caso”.

Por su parte, el fiscal del condado de Utah, Jeffrey Gray, señaló que el riesgo de que tales emociones afecten la imparcialidad de un padre en funciones de fiscal es prácticamente inexistente, y tachó a la defensa de querer dilatar el caso con esta moción.

Robinson está acusado de homicidio agravado por asesinar al activista ultraconservador en el campus de la Universidad Utah Valley en Orem el pasado 10 de septiembre, al que asistieron más de 3 mil personas.

El presunto asesino se enfrenta a un total de siete cargos, que incluyen una acusación por disparar un arma de fuego causando lesiones corporales graves, en la que la Fiscalía alega además “factores agravantes” porque se cree que el acusado atacó a Kirk “basándose en su ideología política y que lo hizo a sabiendas de que había menores presentes” que presenciarían el homicidio.