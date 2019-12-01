Sorteo del Mundial 2026 será en Washington, porque "ya no hay crimen en la ciudad", anuncia Trump

Sorteo del Mundial 2026 será en Washington, porque "ya no hay crimen en la ciudad", anuncia Trump
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Agosto de 2025 a las 12:15:33
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Washington D. C., Estados Unidos, a 22 de agosto 2025.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump anunció que el sorteo para la fase de grupos del Mundial de Futbol de la FIFA 2026, se llevará a cabo en el Centro Kennedy de la ciudad de Washington D. C., el próximo 5 de diciembre.

Durante su anuncio desde la Casa Blanca, el mandatario estadounidense refirió que la capital era un “agujero de ratas”, pero aseguró que ahora “no hay crimen”, luego de que ordenó el despliegue de la Guardia Nacional en la ciudad.

"Es el evento deportivo más grande, probablemente el más importante", dijo el mandatario, quien lucía una gorra con la leyenda "Trump tenía razón en todo", en declaraciones a periodistas en el Despacho Oval.

Cabe señalar que la justa mundialista será organizada por Estados Unidos, México y Canadá a partir del 11 de junio del 2026 con un encuentro en el Estadio Azteca y concluirá el 19 de julio en el Metlife Stadium, en Newark, Nueva Jersey.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Abandonan dos cuerpos en Centro Histórico de Puebla; dejan mensaje amenazante contra líder comerciante
Desmantelan laboratorio clandestino en Michoacán; golpe al crimen es de mil 200 mdp
En Morelia, Michoacán aseguran 900 dosis de estupefacientes y detienen a dos personas
Con ayuda de helicóptero artillado y buque aseguran más de 900 kilos de estupefacientes en Guerrero
Más información de la categoria
Desmantelan laboratorio clandestino en Michoacán; golpe al crimen es de mil 200 mdp
Con ayuda de helicóptero artillado y buque aseguran más de 900 kilos de estupefacientes en Guerrero
Familiares bloquean carretera en Tzintzuntzan para exigir la aparición de Leodegario Cerda, quien desapareció en Quiroga
Justicia de EEUU da 90 días más a García Luna para que apele su sentencia de 38 años en prisión
Comentarios