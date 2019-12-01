Sorteo del Mundial 2026 será en Washington, porque "ya no hay crimen en la ciudad", anuncia Trump

Washington D. C., Estados Unidos, a 22 de agosto 2025.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump anunció que el sorteo para la fase de grupos del Mundial de Futbol de la FIFA 2026, se llevará a cabo en el Centro Kennedy de la ciudad de Washington D. C., el próximo 5 de diciembre.

Durante su anuncio desde la Casa Blanca, el mandatario estadounidense refirió que la capital era un “agujero de ratas”, pero aseguró que ahora “no hay crimen”, luego de que ordenó el despliegue de la Guardia Nacional en la ciudad.

"Es el evento deportivo más grande, probablemente el más importante", dijo el mandatario, quien lucía una gorra con la leyenda "Trump tenía razón en todo", en declaraciones a periodistas en el Despacho Oval.

Cabe señalar que la justa mundialista será organizada por Estados Unidos, México y Canadá a partir del 11 de junio del 2026 con un encuentro en el Estadio Azteca y concluirá el 19 de julio en el Metlife Stadium, en Newark, Nueva Jersey.