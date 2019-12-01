Solicita abogado de Ismael Zambada posponer la audiencia de sentencia

Solicita abogado de Ismael Zambada posponer la audiencia de sentencia
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Diciembre de 2025 a las 22:22:34
Brooklyn, Nueva York, a 9 de diciembre de 2025.- El abogado de Ismael “El Mayo” Zambada, Frank A. Pérez, presentó una solicitud formal al juez Brian Cogan para posponer la audiencia de sentencia de su cliente, la cual está programada para realizarse el próximo 12 de enero de 2026.

En el documento, el litigante indica que por circunstancias que van más allá de su control, se ha obstaculizado el trabajo de la defensa para reunir la “información mitigatoria necesaria”.

Además, el documento detalla que las personas que pueden proporcionar la información, se encuentran ubicadas en regiones de México que actualmente se encuentran bajo violencia o inestabilidad.

En caso de que se autorice el cambio de fecha, la audiencia de sentencia se llevaría a cabo hasta mediados de abril.

Cabe resaltar que “El Mayo” Zambada, se declaró culpable en agosto de dos cargos relacionados con narcotráfico.

 

 

