Sismo de magnitud 7.2 sacude zona cercana a Vanuatu; alertan por posible Tsunami

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Octubre de 2026 a las 21:33:59

Port Vila, Vanuatu, 23 de octubre de 2026.- Un sismo de magnitud 7.2 se registró la madrugada del sábado 24 de octubre (hora local) en aguas cercanas al archipiélago de Vanuatu, en el océano Pácifico, lo que llevó a emitir una alerta por posible Tsunami en las islas.

De acuerdo con los primeros reportes del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el movimiento ocurrió a unos 200 kilómetros del oeste de Sola, Vanuatu y tuvo una profundidad aproximada de 10 kilómetros.

La información difundida por sistemas de monitoreo sísmico señala que el temblor podría haberse sentido en las islas más cercanas al epicentro. Además, se reportó una posible amenaza de tsunami, por lo que se espera información de las autoridades para conocer el alcance del riesgo.

Hasta el momento, los primeros reportes consultados no precisan si hay personas afectadas o daños materiales. La magnitud del sismo y sus posibles consecuencias continúan bajo seguimiento.