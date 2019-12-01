Sismo de magnitud 6.9 sacude Filipinas; activan alerta de tsunami

Sismo de magnitud 6.9 sacude Filipinas; activan alerta de tsunami
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Septiembre de 2025 a las 14:40:07
Bogo, Filipinas, a 30 de septiembre 2025.- Un terremoto de magnitud 6.9 sacudió el centro de Filipinas y obligó a las autoridades a activar la alerta por tsunami y evacuar a los residentes de tres provincias costeras.

De acuerdo con la Agencia Sismológica de Filipinas (Phivolcs), el movimiento telúrico tuvo lugar a las 21:59 horas tiempo local a una profundidad de 10 kilómetros cerca de la ciudad de Bogo, en la región central de Cebú.

De igual forma, el organismo especializado informó que se registraron una serie de réplicas de 5.0, 5.1 y 3.8 de magnitud, la última de ellas ocurrida a las 22:39 h local.

Phivolcs exhortó a los residentes de las provincias de Leyte, Cebú y Biliran a que “se mantengan alejados de la playa y no vayan a la costa”.

Al corte de esta edición solo se han reportado daños materiales en varias infraestructuras en la provincia de Cebú.

La gobernadora provincial, Pam Baricuatro, reportó en la red social Facebook que varios puentes y carreteras resultaron dañados y son inspeccionados.

