Sismo de magnitud 6.2 sacude el este de Indonesia; autoridades descartan riesgo de tsunami

Sismo de magnitud 6.2 sacude el este de Indonesia; autoridades descartan riesgo de tsunami
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Julio de 2026 a las 22:45:22
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Halmahera, Indonesia, a 2 de julio de 2026.- Un movimiento telúrico de magnitud 6.2 se registró este viernes en la región oriental de Indonesia, generando alerta entre la población, aunque las autoridades informaron que, hasta el momento, no existen reportes de personas lesionadas ni afectaciones materiales.

De acuerdo con el Instituto Geológico de Estados Unidos (USGS), el temblor ocurrió a las 11:31 horas, tiempo local, con epicentro ubicado a 58 kilómetros al oeste de Tobelo, capital del distrito de Halmahera del Norte, en la provincia de las Molucas. El sismo tuvo una profundidad de 120 kilómetros y se originó en el mar.

Tras la evaluación del evento, la Agencia Indonesia de Meteorología, Climatología y Geofísica descartó la posibilidad de un tsunami, por lo que no fue necesario emitir alertas para las zonas costeras.

Indonesia se encuentra en una de las regiones con mayor actividad sísmica y volcánica del planeta al formar parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, una franja donde convergen diversas placas tectónicas y en la que los terremotos son frecuentes.

Hasta el momento las autoridades no han reportado daños a edificios, infraestructura o servicios como consecuencia del movimiento telúrico.

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