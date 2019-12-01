Sismo de 7.7 en Panamá deja más de 20 heridos y afectaciones en 400 edificios

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Octubre de 2026 a las 14:18:49

Ciudad de Panamá, a Panamá, a 10 de octubre 2026.- El sismo de magnitud 7.7 que afectó a Panamá dejó un saldo preliminar de 27 personas lesionadas y más de 400 edificaciones dañadas, indicaron las autoridades locales.

“Los reportes iniciales reflejan daños en viviendas, centros educativos, hospitales, iglesias, edificios gubernamentales, puentes y carreteras en distintas provincias del país (…) Hasta el momento no se reportan personas desaparecidas”, informó el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) en un comunicado.

Además, en su reporte, indicaron que gran parte del país resultó afectado en mayor o menor medida por el terremoto.

En ese sentido, el organismo detalló que en las nueve provincias resultaron dañadas por el temblor 142 viviendas, cuatro edificios residenciales, 188 centros escolares, 20 instalaciones sanitarias, 26 edificios gubernamentales, 13 iglesias, siete hoteles, nueve puentes y múltiples tramos viales, entre otros. Algunas plantas potabilizadoras también presentaron afectaciones.