Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Noviembre de 2026 a las 08:03:58

Shenzhen, China, a 19 de noviembre 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se dijo satisfecha con los resultados obtenidos durante su gira de trabajo en China, con motivo de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

Tras su participación en el evento que se celebró en la ciudad de Shenzhen, la mandataria mexicana consideró que su visita fue exitosa y marca una nueva era en la relación bilateral con el gigante asiático.

Igualmente informó que acordó memorandos de entendimiento en medio ambiente, energía, ciencia y cooperación internacional.

En ese sentido, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco, dio a conocer que, en educación e investigación, las cancillerías firmaron un memorando para desarrollar un fondo conjunto que facilite la movilidad estudiantil y apoye proyectos científicos.

Igualmente, se congenió un intercambio de jóvenes mexicanos y chinos durante un año para trabajar en inteligencia artificial y supercómputo.

Mientras que, en materia energética, la cooperación técnica contempla formar especialistas, apoyar la instalación de una planta termosolar en México y mejorar el aprovechamiento de la energía geotérmica.

Por otra parte, en medio ambiente, los trabajos conjuntos se concentrarán en el saneamiento de ríos, el manejo de residuos sólidos y la conservación de la biodiversidad.