Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Noviembre de 2026 a las 09:00:12

Shenzhen, China, a 18 de noviembre 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, estuvo presente en el saludo protocolario y visita oficial de la Cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2026.

Durante la ceremonia, la mandataria mexicana coincidió de nueva cuenta con su homólogo chino, Xi Jinping, con quien se reunió en la ciudad de Shenzhen, en días pasados.

Según la agenda oficial de la jefa del Ejecutivo federal, el próximo 19 de noviembre, la gobernante participará en el evento principal de la cumbre, junto a los líderes de las economías de la región Asia-Pacífico.

El pasado 16 de noviembre, la presidenta Sheinbaum sostuvo un encuentro con el mandatario chino, en el que le planteó aumentar la cooperación bilateral en distintos ámbitos como son, economía, salud y desarrollo de inteligencia artificial, entre otros.