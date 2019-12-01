Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Noviembre de 2026 a las 07:45:26

Shenzhen, China, 18 de noviembre de 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, realizó un recorrido por el Hospital Popular del Distrito de Nanshan e informó que se establecerá una relación mayor para poder llevar al país los adelantos científicos implementados en este centro.

“Muy impresionante. Es un hospital de mil 500 pacientes, que son atendidos de una manera, además de humana, con los médicos especialistas, también utilizando la inteligencia artificial y los mejores equipos. Muy, muy impresionante".

“Quedamos con el embajador de China en México, que viene acompañándonos, y con los médicos de poder establecer una relación mayor para poder llevar todos estos adelantos científicos a nuestro país”, puntualizó en entrevista con medios de comunicación posterior a su recorrido.

Resaltó que le llamó la atención la capacidad para identificar enfermedades mediante el uso de inteligencia artificial en diagnósticos y tratamientos, los procesos de análisis de laboratorio, así como el empleo de robots para el traslado de medicamentos y muestras, y destacó que ambos países comparten similitudes en sus sistemas de salud al dividir la atención en primaria, secundaria y terciaria.

La mandataria mexicana estuvo acompañada por los secretarios de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco; de Salud, David Kershenobich; de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena; de Energía, Luz Elena González; de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz; y de Turismo, Josefina Rodríguez; así como el invitado especial de la delegación mexicana, Jesús Seade.