Sheinbaum anuncia reunión con presidenta del FMI durante la APEC en China

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Noviembre de 2026 a las 11:19:23

Shenzhen, China, a 16 de noviembre 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que se reunirá con la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva.

Lo anterior lo reveló tras acudir a una comida con un grupo de empresarios mexicanos que viven en la provincia china de Guangdong, como parte de su gira de trabajo por el gigante asiático.

Al ser abordada por medios de comunicación, la mandataria mexicana se limitó a decir que es “muy impresionante” la ciudad de Shenzhen, sobre todo porque “creció en muy poco tiempo. Es muy imponente”.

Por último, la gobernante informó que el embajador de México en China, Jesús Seade, dejó su cargo y se incorpora como uno de los 24 directores ejecutivos del FMI y representa, además de la República Mexicana, a España, Venezuela, Colombia y los países de Centroamérica.