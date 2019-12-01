Sería "muy difícil" para María Corina Machado gobernar Venezuela; es linda por no la respetan, asevera Trump

Sería "muy difícil" para María Corina Machado gobernar Venezuela; es linda por no la respetan, asevera Trump
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Enero de 2026 a las 14:51:33
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Washington D. C., Estados Unidos, a 3 de enero 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, consideró que sería “muy difícil”, para María Corina Machado, gobernar Venezuela, tras la captura del presidente Nicolás Maduro, al considerar que la líder de la oposición “no cuenta con apoyo ni respeto dentro del país”.

“Creo que sería muy difícil para ella ser la líder. No cuenta con el apoyo ni el respeto dentro del país. Es una mujer muy amable, pero no goza del respeto necesario”, explicó el mandatario estadounidense desde su residencia de Mar-a-Lago, en Florida.

Además, el líder republicano indicó que su Administración no está en contacto con el equipo de la ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025.

Cabe señalar que Machado es vista como la figura clave de la oposición venezolana; incluso, fue precandidata presidencial en los comicios del año pasado en el país sudamericano, pero al final dio su apoyo al exdiplomático Edmundo González, al que su plataforma y varios gobiernos internacionales reconocen como verdadero ganador de las elecciones en las que Maduro se adjudicó la victoria.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Mujer pierde la vida en colapso de casa durante sismo en Acapulco
Michoacán bajo fuego federal: más de 300 detenidos, explosivos y toneladas de estupefacientes aseguradas en 52 días de ofensiva
Enfrentamiento armado entre grupos delictivos durante baile deja tres muertos en Cajeme, Sonora
Cinco imputados, vinculados a proceso penal por tentativa de homicidio contra agentes en Silao
Más información de la categoria
Sería "muy difícil" para María Corina Machado gobernar Venezuela; es linda por no la respetan, asevera Trump
Venezuela será gobernado por EEUU hasta que haya transición, anuncia Trump
Maduro y su esposa se dirigen a Nueva York en buque destructor de EEUU, revela Trump
EEUU acusa formalmente a Maduro y su esposa de 4 cargos federales
Comentarios