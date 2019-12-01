Sería "muy difícil" para María Corina Machado gobernar Venezuela; es linda por no la respetan, asevera Trump

Washington D. C., Estados Unidos, a 3 de enero 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, consideró que sería “muy difícil”, para María Corina Machado, gobernar Venezuela, tras la captura del presidente Nicolás Maduro, al considerar que la líder de la oposición “no cuenta con apoyo ni respeto dentro del país”.

“Creo que sería muy difícil para ella ser la líder. No cuenta con el apoyo ni el respeto dentro del país. Es una mujer muy amable, pero no goza del respeto necesario”, explicó el mandatario estadounidense desde su residencia de Mar-a-Lago, en Florida.

Además, el líder republicano indicó que su Administración no está en contacto con el equipo de la ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025.

Cabe señalar que Machado es vista como la figura clave de la oposición venezolana; incluso, fue precandidata presidencial en los comicios del año pasado en el país sudamericano, pero al final dio su apoyo al exdiplomático Edmundo González, al que su plataforma y varios gobiernos internacionales reconocen como verdadero ganador de las elecciones en las que Maduro se adjudicó la victoria.