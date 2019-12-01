Sentencian en EEUU a integrante de grupo delincuencial de Tamaulipas, por tráfico de migrantes

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Octubre de 2026 a las 10:49:30

Washington D. C., Estados Unidos, a 31 de octubre 2026.- El ciudadano mexicano, Miguel Ángel Delgado Guzmán, recibió una sentencia condenatoria en una corte de Estados Unidos por su participación en actividades relacionadas con el tráfico de migrantes.

De acuerdo con la información oficial, el sujeto, que fue identificado como integrante del Cártel de Noroeste, deberá pasar 3 años en una prisión federal estadounidense.

Las autoridades informaron que el ahora sentenciado fue detenido luego de que durante una persecución, la camioneta que conducía se volcó y posteriormente fue detenido.

El Departamento de Justicia mencionó que el arresto de Delgado Guzmán fue parte de los operativos contra organizaciones criminales vinculadas al tráfico de migrantes y otras actividades ilícitas en la frontera.