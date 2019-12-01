Señalan a Infantino de quebrantar las reglas de ética de la FIFA para beneficiar a Donald Trump

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Diciembre de 2025 a las 20:14:07
Washington, Estados Unidos, a 9 de diciembre de 2025.- Gianni Infantino, presidente de la FIFA, fue señalado de violar las estrictas normas de neutralidad política de la organización, después de que se presentara una denuncia por su apoyo al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Dichas acusaciones fueron realizadas de FairSquare, un grupo que se dedica a promover la rendición de cuentas en el deporte, que mandó una queja formal al comité de ética del máximo organismo de futbol.

La denuncia detalla que Infantino mostró su apoyo público al mandatario estadounidense, además del polémico proceso que se realizó para que Trump recibiera el primer Premio de la Paz que otorgó la FIFA, lo que demostró la relación entre el jefe republicano e Infantino.

Entre los comentarios que ya había realizado el presidente de la FIFA, en octubre pasado expresó en Instagram que Donald Trump se merecía el Premio Nobel de la Paz.

“Esto es lo que queremos de un líder. Usted, sin duda, merece el primer Premio de la Paz de la FIFA por sus acciones, por lo que logró a su manera, de una forma increíble… Siempre podrá contar con mi apoyo”, dijo Infantino durante el sorteo del Mundial.

El código de ética de la FIFA, establece una prohibición de hasta dos años en el futbol por quebrantar el principio de neutralidad, pero no está decidido aún si tomarán el caso.

 

Comentarios