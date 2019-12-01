Senado de EEUU confirma al nuevo jefe del Departamento de Seguridad Nacional

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Marzo de 2026 a las 07:44:47

Washington D. C., Estados Unidos, a 24 de marzo 2026.- El Senado de Estados Unidos confirmó al senador por Oklahoma, Markwayne Mullin como el nuevo jefe del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), en sustitución de Kristi Noem, quien fue destituida hace unas semanas.

Con una votación de 54 votos a favor y 45 en contra, el legislador de extracción republicana recibió la aprobación parlamentaria para formar parte del gabinete del presidente Donald Trump.

Mullin fue nominado por el mandatario estadounidense para sustituir a Noem a principios de mes.

Cabe señalar que el senador contó con todo el apoyo de los representantes de su partido en la Cámara Alta, así como el de los demócratas John Fetterman de Pensilvania y Martin Heinrich de Nuevo México.

“Mi objetivo en seis meses es que no seamos la noticia principal todos los días. Mi objetivo es que la gente entienda que estamos ahí afuera, que los protegemos y que trabajamos con ellos”, dijo Mullin la semana pasada cuando fue entrevistado por el Senado.