Semar construye nuevo buque de largo alcance; entraría en operación en 2029

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Febrero de 2026 a las 11:17:15

Ciudad de México, a 13 de febrero 2026.- La Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) continúa con la construcción de un nuevo Buque Multipropósito (MPV), el cual entraría en operaciones a partir del año 2029.

Según información oficial, el navío será para misiones de vigilancia de largo alcance, ayuda humanitaria y Plan Marina, y contará con capacidades que permitan cumplir su cualidad de multipropósito a través de una amplia habitabilidad, hospital fijo y capacidad de hospital modular, amplia capacidad de carga sobre cubierta y vehículos.

Además, se dio a conocer que tendrá capacidad de transporte de vehículos anfibios de mediana escala, embarcaciones menores y transporte de personal, gran capacidad para helicópteros y drones, así como diseño flexible para adaptarse a necesidades futuras.

Igualmente, se espera que este a la par de la Patrulla Oceánica de Largo Alcance (POLA), la más moderna de la Armada de México.

La construcción del Buque Multipropósito (MPV), se lleva a cabo en el astillero de Marina número Tres (ASTIMAR 3), en Guaymas, Sonora.

Cabe señalar que esta unidad es una de las 32 embarcaciones que la Marina planea construir en un periodo de cuatro años.