Secretario de Defensa de EEUU comparte video que apoya idea de quitar el derecho al voto a las mujeres

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Agosto de 2025 a las 14:20:29

Washington D. C., Estados Unidos, a 9 de agosto 2025.- Pete Hegseth, jefe del Departamento de Defensa de Estados Unidos, compartió de nueva cuenta en sus redes sociales, un video de una iglesia nacionalista cristiana con contenido misógino.

A través de su cuenta de X, el jefe del Pentágono publicó una grabación en la que aparecen varios pastores que aseguran que las mujeres ya no deberían tener el derecho a votar.

En su publicación, el funcionario federal comentó sobre un informe de casi siete minutos de CNN que examina a Doug Wilson, cofundador de las Iglesias Evangélicas Reformadas en Comunión (CREC).

Dicho trabajo periodístico presentaba a un pastor de la iglesia de Wilson, quien aboga por la eliminación del derecho al voto de las mujeres de la Constitución, y a otro hombre religioso que comentó que en su “mundo ideal” la gente votaría como hogares.

Además, aparece una mujer adepta a dicha iglesia, la cual dice que se somete a su esposo.

"Todo de Cristo para toda la vida", escribió el jefe del Pentágono en su mensaje en X que acompaña el video.

Cabe mencionar que el tuit del secretario Hegseth recibió más de 12 mil "me gusta" y dos mil compartidos en X.

Por su parte, Doug Pagitt, pastor y director general de la organización evangélica progresista Vote Common Good, dijo que las ideas en el video son opiniones que "pequeños grupos marginales de cristianos mantienen" y expresó que es "muy perturbador" que el jefe de la Defensa las amplifique.

Como respuesta, el principal portavoz del Pentágono, Sean Parnell, dijo a The Associated Press que Hegseth es "un orgulloso miembro de una iglesia" que está afiliada a las CREC y que "aprecia muchos de los escritos y enseñanzas del Sr. Wilson".