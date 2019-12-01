Sean “Diddy” Combs recibe sentencia de cuatro años por delitos sexuales con fines económicos

Nueva York, Estados Unidos, a 3 de octubre de 2025.- El magnate musical Sean “Diddy” Combs fue condenado este viernes en Nuevo York a cuatro años y dos meses de prisión por cargos de trata de personas con fines de prostitución. Durante la audiencia, el productor pidió “misericordia” al juez Arun Subramanian y reconoció que su comportamiento fue “repugnamente, vergonzoso y enfermizo”.

En julio pasado, un jurado lo declaró inocente de los cargos más graves, entre ellos conspiración de crimen organizado y tráfico sexual. Sin embargo, el juez señaló que podía tomar en cuenta su conducta “violenta” a la hora de fijar la sentencia.

La fiscalía había solicitado al menos 11 años de cárcel. Mientras que la defensa pidió solo 14 meses, alegando que Combs corría riesgo dentro del centro de detención de Brooklyn, donde ha permanecido desde su arresto en septiembre de 2024. “Los guardias detuvieron a una persona armada con una cuchilla que estaba a punto de atacarlo”, declaró su abogado Brian Steel.

Durante la audiencia, la hija del rapero, Jessie Combs, rompió en llanto al pedir al juez la liberación de su padre. A pesar de los ruegos, lo corte ratificó la condena, con lo que Diddy permanecerá en prisión al menos hasta 2028.