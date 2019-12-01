Se reunirá el próximo martes Carney con Trump; discutirán sobre aranceles

Se reunirá el próximo martes Carney con Trump; discutirán sobre aranceles
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Octubre de 2025 a las 11:06:46
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ottawa, Canadá, a 3 de octubre de 2025.- Mark Carney, primer ministro de Canadá, dio a conocer que viajará a Washington el próximo martes, para sostener una reunión con el presidente Donald Trump, con quien discutirán sobre aranceles aduaneros.

De acuerdo  a un comunicado que emitió el gobierno canadiense, será una visita de trabajo, donde también hablarán de "prioridades compartidas en una nueva relación económica y de seguridad" entre ambos países.

Cabe resaltar que esta será la segunda visita de Carney a la Casa Blanca, la primera ocurrió en el mes de mayo.

Canadá ha sufrido la caída de su PIB cerca del 1.5 por ciento y una merma en sus exportaciones en un 27 por ciento, tras la imposición de aranceles de Trump a ciertos productos canadienses, por lo que también se ha visto afectada la relación entre ambos vecinos.

En los próximos meses, se revisará el Tratado de Libre Comercio (T-MEC), en el que participan México, Estados Unidos y Canadá.

 

 

Noventa Grados
Más información de la categoria
Confirman que árbitro asesinado en Apaseo el Alto, Guanajuato, era trabajador municipal 
Vinculan a proceso a sujeto que presuntamente golpeó a su madre en Jacona, Michoacán
Encuentran sin vida a ex rector de la Universidad Tecnológica de Tlaxcala
Aprehenden a presunto responsable de robo de cableado a una empresa de telecomunicaciones, en Uruapan, Michoacán 
Más información de la categoria
Congela Trump más de 2 mil mdd para Chicago por cierre de Gobierno
Huachicol fiscal deja daño de 600 mil millones de pesos al erario público en México
Zacatecas amanece con múltiples bloqueos y quema de vehículos
Identifican a muertos y detenidos en Zamora, Michoacán; de los siete, seis son menores de edad
Comentarios