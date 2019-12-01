Se reunirá el próximo martes Carney con Trump; discutirán sobre aranceles

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Octubre de 2025 a las 11:06:46

Ottawa, Canadá, a 3 de octubre de 2025.- Mark Carney, primer ministro de Canadá, dio a conocer que viajará a Washington el próximo martes, para sostener una reunión con el presidente Donald Trump, con quien discutirán sobre aranceles aduaneros.

De acuerdo a un comunicado que emitió el gobierno canadiense, será una visita de trabajo, donde también hablarán de "prioridades compartidas en una nueva relación económica y de seguridad" entre ambos países.

Cabe resaltar que esta será la segunda visita de Carney a la Casa Blanca, la primera ocurrió en el mes de mayo.

Canadá ha sufrido la caída de su PIB cerca del 1.5 por ciento y una merma en sus exportaciones en un 27 por ciento, tras la imposición de aranceles de Trump a ciertos productos canadienses, por lo que también se ha visto afectada la relación entre ambos vecinos.

En los próximos meses, se revisará el Tratado de Libre Comercio (T-MEC), en el que participan México, Estados Unidos y Canadá.