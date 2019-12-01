Se reúne Zelensky con asesores de Trump para discutir el fin del conflicto entre Rusia y Ucrania

Washington, Estados Unidos, a 31 de diciembre de 2025.- Los asesores del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvieron este miércoles una serie de conversaciones con el mandatario de Ucrania, Volodymyr Zelensky, así como con asesores de seguridad nacional del Reino Unido, Francia y Alemania. El objetivo del encuentro fue analizar las posibles acciones a seguir para avanzar hacia el fin del conflicto entre Rusia y Ucrania, según dio a conocer el enviado especial estadounidense, Steve Witkoff.

De acuerdo con Witkoff, los diálogos se enfocaron en impulsar el proceso de paz promovido por Trump. “Nos centramos en cómo avanzar en las discusiones de manera práctica en nombre del proceso de paz de Trump, incluido el fortalecimiento de las garantías de seguridad y el desarrollo de mecanismos eficaces de desescalada de conflictos para ayudar a poner fin a la guerra y garantizar que no se reinicie”, escribió el funcionario en una publicación en redes sociales.

En las conversaciones también participaron el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio; Jared Kushner, yerno del presidente Trump; y el principal negociador de Ucrania, Rustem Umerov.

Por su parte, el presidente Zelensky informó el martes que los asesores de seguridad nacional de los países que respaldan a Kiev dentro de la llamada “Coalición de los Dispuestos” se reunirán este sábado en territorio ucraniano. Posteriormente, los jefes de Estado y de Gobierno de estas naciones tienen previsto encontrarse en Francia el próximo 6 de enero.