Se registra una fuerte explosión en parque industrial de Argentina; hay varios heridos

Buenos Aires, Argentina, a 14 de noviembre de 2025.- Una explosión de gran magnitud se registró en una planta química de la localidad Carlos Spegazzini de Buenos Aires, Argentina, la cual habría dejado varios heridos, aunque hasta el momento no hay una cifra oficial.

El hecho se registró a tan solo 12 kilómetros del aeropuerto internacional Ministro Pistarini, por lo que se vio afectada la visibilidad en la zona, ocasionando que varios vuelos que aterrizarían en el aeropuerto fueron demorados o desviados, además de que una de las carreteras de acceso al sitio, se encontraba bloqueada.

De acuerdo a la información la explosión se produjo debido a un incendio en tres edificios donde se encontraban productos agroquímicos en un complejo fabril de Carlos Spegazzini.

A través de redes sociales, se han difundido imágenes del incendio, en donde se observa una gran columna de fuego y el fuerte estruendo que hubo al momento de la explosión.

El Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, dio a conocer que los hospitales se encuentran apoyando para atender a los heridos tras el siniestro.

“En relación a la explosión ocurrida esta noche en la zona de Ezeiza, el Ministerio de Salud informa que los hospitales provinciales y municipales de la región están trabajando en red y de manera articulada, preparados para recibir y atender a todas las personas que pudieran haber resultado afectadas”.

“El Sistema de Emergencias de la Provincia de Buenos Aires dispuso más de 12 móviles provinciales, que ya se encuentran operativos en el área, en coordinación con otros 15 móviles municipales afectados por los distritos de la zona”.

“El Hospital Cuenca Alta Néstor Kirchner activó el plan de contingencia ante situaciones de catástrofe y se encuentra listo para intervenir en caso de ser necesario, colaborando en red con el resto de los centros de salud en la zona del evento… Solicitamos a la población informarse por medio de los canales oficiales, y en caso de encontrarse en zonas donde se perciba humo protegerse con barbijos”, informó el Gobierno local a través de un comunicado.