Se registra sismo de 8.0 en el pasaje de Drake, zona que se encuentra entre el continente sudamericano y la Península Antártica
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Agosto de 2025 a las 22:40:52
Cabo de Hornos, Chile, a 21 de agosto de 2025.- Se registró un sismo de magnitud 8.0 en el pasaje de Drake, el mar que hay entre América del Sur, y la Antártida, según informó el Servicio Meteorológico de Estados Unidos.

De acuerdo con las fuentes oficiales, el movimiento telúrico se registro alrededor de las 23:16 horas (hora local) con una ubicación de 800 kilómetros al norte de Cabo de Hornos en Chile, con una profundidad de 10 kilómetros. 

Hasta el momento no se han reportado daños materiales, ni personas lesionadas. 

Fuentes oficiales informan que hasta el momento no se han reunido las condiciones suficientes para emitir una alerta de Tsunami, sin embargo indican que cualquier nueva noticia se dará a conocer a la población en los distintos canales oficiales de sistemas meteorológicos.

