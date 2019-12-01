Se registra robo masivo en joyería de California; se llevaron casi 1 mdd de mercancía

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Septiembre de 2025 a las 13:46:01

San Ramón, California, a 25 de septiembre de 2025.- Un grupo de casi 25 personas entró a la joyería Heller Jewelers, la cual está ubicada en el centro comercial City Center Bishop Ranch en San Ramón, California, de donde sustrajeron alrededor de un millón de dólares en mercancía.

Los hechos ocurrieron el pasado lunes, cuando los presuntos delincuentes ingresaron con al menos tres armas, rompieron las vitrinas con palancas y picos, además de se quedaron atrapados después de que las puertas automáticas se cerraron.

Posteriormente, el grupo logró salir al dispararle a la puerta para que se abriera y huyeron del lugar en 6 vehículos, de los cuales, algunos también eran robados.

Por ello, se desató una persecución para atraparlos, pero tuvo que ser suspendida por seguridad, debido a que superaron los 160 kilómetros por hora durante la huída.

De acuerdo a la policía local, hasta el momento han sido detenidos 7 sospechosos, además de que parte de las joyas que se llevaron, ya fueron recuperadas.

De los siete arrestados, uno es menor de edad. Las edades de los detenidos oscilan entre los 17 y 31 años.

Las autoridades continúan realizando investigaciones sobre el caso, por lo que han estado revisando cámaras de seguridad, rutas de escape, registros de vehículos y relaciones previas de los arrestados, para saber si existe vínculo con algunos otros robos similares.