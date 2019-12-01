Se registra explosión en un asilo de Pensilvania, dejando el saldo de al menos dos personas sin vida

Filadelfia, Pensilvania, a 23 de diciembre de 2025.- Una fuerte explosión registrada en un asilo de ancianos ubicado en las afueras de Filadelfia dejó al menos dos personas sin vida, además de causar el colapso parcial del inmueble, un incendio de gran magnitud y varias personas atrapadas, de acuerdo con reportes de autoridades locales.

El gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, confirmó en una conferencia de prensa realizada horas después del incidente que, hasta ese momento, se había confirmado la muerte de dos personas, aunque no se descartaba que la cifra pudiera aumentar.

El siniestro ocurrió en el Bristol Health & Rehab Center, localizado en el municipio de Bristol, justo cuando personal de una compañía de servicios acudía al sitio para investigar un posible escape de gas. Las autoridades señalaron que las causas exactas de la explosión aún no habían sido determinadas.

Tras el estallido, una densa columna de humo negro se elevó desde el edificio, lo que movilizó a numerosos cuerpos de emergencia, entre ellos bomberos, paramédicos y ambulancias provenientes de distintos puntos de la región, así como maquinaria pesada para labores de rescate.

La Agencia de Manejo de Emergencias del condado de Bucks informó que el reporte inicial se recibió alrededor de las 14:17 horas, indicando el colapso de una sección del inmueble. Por su parte, autoridades estatales señalaron que había personas atrapadas en el interior, por lo que se activaron los protocolos de rescate. En tanto, la empresa PECO suspendió el suministro de gas natural y energía eléctrica como medida preventiva para proteger a los rescatistas y a la población cercana.